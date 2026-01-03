US-Präsident Donald Trump kündigt nach der Festnahme Maduros Investitionen US-amerikanischer Ölkonzerne in Venezuela an. Man wolle die „beschädigte“ Öl-Industrie wieder aufbauen.
03.01.2026 - 21:27 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusagen für Venezuela gemacht. Bei einer Pressekonferenz erklärte Trump, große US-Ölkonzerne sollten Milliarden Dollar investieren, um die nach seinen Worten „schwer beschädigte“ venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Ziel sei es, das Land wirtschaftlich wiederaufzubauen.