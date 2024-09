Um ihre Solidarität mit den Menschen in Poltawa auszudrücken, haben Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern eine dreitägige Trauerzeit angeordnet.

Natalie Kanter 05.09.2024 - 10:18 Uhr

Nach dem Raketenangriff auf die ukrainische Partnerstadt Poltawa, bei dem laut Informationen unserer Zeitung vor allem junge Soldaten ums Leben gekommen sind, die noch in Ausbildung waren, haben Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern eine dreitägige Trauerzeit angeordnet. Die Kommunen wollen damit ihre Solidarität mit den betroffenen Menschen in Poltawa zeigen. Christof Bolay, Oberbürgermeister von Ostfildern, erklärt im Namen der drei Filderkommunen: „Mit der Trauerbeflaggung wollen wir ein deutliches Zeichen unseres Mitgefühls und unserer Anteilnahme setzen.“ Die Trauerbeflaggung wurde in Ostfildern vor dem Stadthaus und im Klosterhof gehisst, in Leinfelden-Echterdingen an den Rathäusern und in Filderstadt vor den Rathäusern.