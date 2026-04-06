Nach Angriff in Hamburg So geht es mit den Wölfen im Schwarzwald weiter
Ein geändertes Jagdrecht, die Aussicht auf Welpen und ein zutraulicher Rüde. Wie es für den Wolf im Schwarzwald weitergeht – und was Menschen in der Natur beachten sollten.
Ein geändertes Jagdrecht, die Aussicht auf Welpen und ein zutraulicher Rüde. Wie es für den Wolf im Schwarzwald weitergeht – und was Menschen in der Natur beachten sollten.
Winfried Kretschmann, seines Zeichens Biologe, machte im Winter klar, was er von der Debatte um den zutraulichen Wolf an der Hornisgrinde hielt: „Der Wolf weiß ja nicht, wann Wahlkampf ist – das ist doch einfach Blödsinn“, sagte der Ministerpräsident damals, als es um die Debatte um eine mögliche Abschussgenehmigung ging.