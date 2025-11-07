Staatschefin Sheinbaum war vor wenigen Tagen selbst von einem Mann im Zentrum von Mexiko-Stadt belästigt worden. Jetzt sollen die Strafen verschärft und Aufklärungskampagnen gestartet werden.
07.11.2025 - 13:18 Uhr
Mexiko-Stadt - Nachdem die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum von einem Mann begrabscht worden ist, legt die Regierung des lateinamerikanischen Landes einen Plan zur Bekämpfung von sexueller Belästigung vor. Demnach soll sie künftig in allen Bundesstaaten Mexikos als schweres Verbrechen gelten. Opfer sollen über eine Kampagne dazu ermutigt werden, entsprechende Fälle zur Anzeige zu bringen und der Zugang zur Justiz soll verbessert werden.