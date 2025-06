Israel greift Irans Atomsanlagen massiv an – Netanjahu ruft das iranische Volk zum Aufstand gegen Teheran auf. Er spricht von einer Chance auf Freiheit.

red/dpa 13.06.2025 - 23:42 Uhr

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach dem Beginn des massiven militärischen Angriffs auf die iranischen Atomanlagen das iranische Volk zum Aufstand gegen die Führung in Teheran aufgerufen. Ziel der israelischen Operation sei nicht nur, die nukleare und ballistische Bedrohung durch das „islamische Regime“ für Israel zu beseitigen, sondern „zugleich den Weg für euch zu ebnen, eure Freiheit zu erlangen“, sagte Netanjahu in einer Video-Botschaft an das „stolze iranische Volk“.