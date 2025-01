Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Magdeburg der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt Ende Dezember gedacht. Er legte am zentralen Gedenkort der Landeshauptstand an der Johanniskirche einen Kranz nieder.

red/AFP 16.01.2025 - 17:12 Uhr

