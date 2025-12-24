Mit Online-Posts gerät ein Mann ins Visier der Polizei. Die Ermittler finden in seinem Zuhause Flaggen von Terrororganisationen, antisemitische Notizen und Bauanleitungen für Bomben.
Nach antisemitischen Posts in den sozialen Netzwerken infolge des Anschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney hat die australische Polizei einen Mann festgenommen und angeklagt. Wenige Stunden nach dem Anschlag vom 14. Dezember, bei dem 15 Menschen ums Leben gekommen waren, hatte der 39-Jährige Medienberichten zufolge auf seinem Instagram-Account gepostet, dass er „zu 100 Prozent das Recht der beiden Schützen aus New South Wales auf Selbstverteidigung gegen Juden und alle zukünftigen Juden unterstütze“.