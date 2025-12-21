Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hält die Sicherheitslage in Deutschland für vergleichsweise gut. Kern des Problems für die jüdischen Menschen im Land sei ein anderes.
21.12.2025 - 05:00 Uhr
Berlin - Nach dem Terroranschlag auf das jüdische Lichterfest in Sydney hofft der Zentralrat der Juden auf mehr Widerspruch und Einsatz gegen Antisemitismus in Deutschland. "Es braucht einen neuen 'Aufstand der Anständigen'", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Zwei Männer hatten am Bondi Beach 15 Menschen erschossen.