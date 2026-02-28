Nach Anwohnerprotesten: Dachteler Kita-Neubau kann weitergehen

Vier Wochen lang ruhten die Bauarbeiten für den neuen Dachteler Kindergarten „Unterm Wäldle“. „Am Dienstag werden sie wieder aufgenommen“, kündigte Bürgermeisterin Helena Österle (CDU) im Gemeinderat am Donnerstagabend an.

Mittlerweile gibt es mehrere Gutachten zu den von Anwohnerseite bemängelten Themen Erschütterungsschutz und Lärmschutz. Sie zeigten, dass die Vorsorgewerte beim Baulärm klar unterschritten würden und durch die Verdichtungsarbeiten keine Gefahr für die anliegenden Häuser sowie die Flüssiggasanlage eines Bewohners bestünden. Die Frage nach Rissen in einem Gebäude kläre man noch, sagte Ortsbaumeister Ulrich Dürr auf Nachfrage aus dem Gremium.

Fest stehen dagegen zusätzliche Kosten für die Gutachten in Höhe von rund 20 000 Euro, ebenso wie 24 Tage Baustillstand, die mit fast 3000 Euro pro Tag zu Buche schlagen. Wer dafür am Ende aufkommt, ist offen.

Noch unverhältnismäßig viel teurer wäre – wie wohl zunächst von den Anwohnern gefordert – mit rund 160 000 Euro eine temporäre Lärmschutzwand während der zwei bis drei Wochen andauernden Verdichtungsarbeiten. Die Verwaltung bat hier um das Verständnis der Anwohner, um die ohnehin schon auf 8,7 Millionen Euro angewachsenen Baukosten nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Seit Dienstag fallen zumindest keine weiteren Ausgaben wegen des Stillstands an, denn seitdem hat die Gemeinde grünes Licht für den Fortgang der Arbeiten gegeben. Die Baufirma brauche aber noch bis zum 3. März, um den Neustart der Arbeiten intern zu organisieren, sagte Dürr.