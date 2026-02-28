Nach Anwohnerprotesten Dachteler Kita-Neubau kann weitergehen
Täglich rund 3000 Euro hatte die Unterbrechung der Arbeiten für den Neubau des Dachteler Kindergartens „Unterm Wäldle“ gekostet. Jetzt kann es weitergehen.
Vier Wochen lang ruhten die Bauarbeiten für den neuen Dachteler Kindergarten „Unterm Wäldle“. „Am Dienstag werden sie wieder aufgenommen“, kündigte Bürgermeisterin Helena Österle (CDU) im Gemeinderat am Donnerstagabend an.