Mann in Maschine eingeklemmt und gestorben

Ein 46-Jähriger wird bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt. Jetzt ist der Mann gestorben.

red/dpa/lsw 14.02.2025 - 13:24 Uhr

Ein Mann ist nach einem schweren Arbeitsunfall in Donzdorf (Kreis Göppingen) gestorben. Der 46-Jährige wurde in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nun verstarb der Mann im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittag mitteilte.