Baerbock ruft zum Schutz von Minderheiten in Syrien auf

Syrien ist ein Land mit vielen Minderheiten. Die Mehrheit der Syrer sind Araber und sunnitische Muslime. Die Außenministerin macht sich Sorgen um die Minderheiten, die nun teilweise Angst haben.

red/dpa 08.12.2024 - 12:03 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Konfliktparteien in Syrien nach dem Ende der Herrschaft von Präsident Baschar al-Assad zum Schutz der religiösen und ethnischen Minderheiten aufgerufen. Die Grünen-Politikerin sagte: „Das Land darf jetzt nicht in die Hände anderer Radikaler fallen – egal in welchem Gewand.“