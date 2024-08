74-Jähriger soll in Psychiatrie

Nach einem Angriff auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ist ein Verdächtiger schnell gefasst. Nun soll ein Gericht über seine Zukunft entscheiden.

red/dpa 13.08.2024 - 13:23 Uhr

Gut drei Monate nach einem Angriff auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen und den Fall an das Landgericht Berlin abgegeben. In einem sogenannten Sicherungsverfahren sollen die Richter über die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus entscheiden.