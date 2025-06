Nach Attacke in Colorado

US-Präsident Donald Trump hat den Angriff auf jüdische Demonstranten in Colorado als „Terrorakt“ verurteilt. In seinem Umfeld gibt es Rufe nach einem neuen Einreiseverbot für Muslime.

red/AFP 03.06.2025 - 07:21 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat den Angriff auf jüdische Demonstranten im US-Bundesstaat Colorado vom Wochenende als „Terrorakt“ verurteilt. Dies werde „nicht toleriert“ und mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Justiz legt dem mutmaßlichen Täter versuchten Mord und Hassverbrechen zur Last. Ihm droht lebenslange Haft. Nach einer neuen Behördenbilanz verletzte er mindestens zwölf Menschen.