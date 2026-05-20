Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen Mann in Stuttgart stehen rechtsextreme Motive im Raum. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen in dem Fall.
20.05.2026 - 11:32 Uhr
Nach einem lebensgefährlichen Angriff mit einem Springmesser auf einen 44 Jahre alten Mann in Stuttgart im April übernimmt nun das Staatsschutzzentrum Baden-Württemberg die Ermittlungen in dem Fall. Es werde ein politisches, mutmaßlich rechtsextremistisches Motiv hinter der Tat vermutet, die zwei Männer verübt haben sollen, teilten Generalstaatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart mit. Sie sollen ihr Opfer mehrfach in die Brust gestochen haben, es überlebte nur knapp. Die Verdächtigen sitzen seit der Tat in Untersuchungshaft..