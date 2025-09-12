Nach dem Attentat auf Charlie Kirk hat das FBI auf der Suche nach dem flüchtigen Täter nun weitere Fotos und ein Video veröffentlicht.
12.09.2025 - 10:22 Uhr
Nach dem Attentat auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk haben die US-Behörden die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Verdächtigen gebeten und weitere Fotos und ein Video veröffentlicht. "Wir können unsere Arbeit nicht ohne die Hilfe der Öffentlichkeit machen", sagte der Gouverneur des Bundesstaats Utah, Spencer Cox, am Donnerstagabend (Ortszeit). Bisher habe die Polizei mehr als 7000 Hinweise erhalten.