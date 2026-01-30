Nach Attentat Gerichtsvollzieher bekommen Schutzwesten
Alle Alle 536 Gerichtsvollzieher im Südwesten haben von sofort an Anspruch auf Schutzwesten mit Stichschutz.
Es war ein Schock. Im Saarland, und weit über die Grenzen hinaus. Im November vergangenen Jahres ist in der Gemeinde Bexbach ein Gerichtsvollzieher getötet worden. Im Dienst, während er dabei war, eine Zwangsräumung zu vollstrecken. Der Mann wurde erstochen, er starb im Dienst für den Rechtsstaat.