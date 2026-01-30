 
Nach Attentat Gerichtsvollzieher bekommen Schutzwesten

Gerichtsvollzieher überbringen meist keine gute Kunde. Foto: imago/Björn Trotzki

Alle Alle 536 Gerichtsvollzieher im Südwesten haben von sofort an Anspruch auf Schutzwesten mit Stichschutz.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es war ein Schock. Im Saarland, und weit über die Grenzen hinaus. Im November vergangenen Jahres ist in der Gemeinde Bexbach ein Gerichtsvollzieher getötet worden. Im Dienst, während er dabei war, eine Zwangsräumung zu vollstrecken. Der Mann wurde erstochen, er starb im Dienst für den Rechtsstaat.

 

Gesamtkosten in Höhe von 800 000 Euro

Die Diskussion um einen besseren Schutz der Justizbeamten trägt nun in Baden-Württemberg Früchte. Alle 536 Gerichtsvollzieher im Südwesten haben von sofort an Anspruch auf Schutzwesten mit Stichschutz. Das Land übernimmt auch die Kosten für Schutzjacken aus aus einem Spezialgewebe, auf Wunsch soll es zusätzlich Armstulpen geben, die vor Schnittverletzungen schützen. Sollten alle Gerichtsvollzieher das Angebot annehmen, rechnet das Justizministerium mit Kosten in einer Gesamthöhe von rund 800 000 Euro.

Trauer um einen getöteten Gerichtsvollzieher im Saarland. Foto: Thorsten Kremer

Man habe gemeinsam an diesem „umfassenden Sicherheitspaket“ gearbeitet, sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU). Dies sei nun ein „großer Sicherheitsgewinn“ für die Gerichtsvollzieher, die oft in schwierigen, „manchmal in gefährlichen Situationen für den Rechtsstaat einstehen müssen.“ Auch der Landesvorsitzender der Deutschen Justiz-Gewerkschaft äußerte sich zufrieden: „Genau das war von Beginn an unsere klare Forderung“.

Zu extremen Situationen wie im Saarland ist es in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr nicht gekommen, bedroht werden Gerichtsvollzieher jedoch auch hier. Im Südwesten können die Beamten sicherheitsrelevante Vorkommnisse melden, diese reichen von telefonischen Beleidigungen oder Bedrohungen per Mail bis hin zu Übergriffen. Im Jahr 2024 wurden 16 Vorkommnisse, im vergangenen Jahr zwölf weitere erfasst.

Auch rückwirkend wird Geld erstattet

Zustimmung zu dem Maßnahmepaket gibt es auch von Manuel Schunger, dem Landesvorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieher Bundes. Die Maßnahmen trügen „den realen Anforderungen des Gerichtsvollzieherdienstes Rechnung“ und seien ein „notwendiger und richtiger Schritt.“ Neben den Schutzwesten gibt es ein Fortbildungsangebot zu Selbstverteidigung, Umgang mit schwierigen Verfahrensbeteiligten und Deeskalation. Das gesamte Paket soll auch den Gerichtsvollziehern zu gute kommen, die sich derzeit in Ausbildung befinden.

Gerichtsvollzieher, die sich nach dem Anschlag im Saarland bereits aus eigener Initiative heraus eine Schutzweste gekauft haben, bekommen diese nun rückwirkend erstattet. Das gelte für alle Anschaffungen, die im vergangenen Jahr gemacht wurden, heißt es aus dem Justizministerium.

