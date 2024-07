Aus Solidarität mit Trump: Auch Delegierte tragen Pflaster am Ohr

Foto: dpa/Jae C. Hong

Nach dem Attentats-Versuch klebt Ex-US-Präsident Donald Trump ein Verband am Ohr. Einige Delegierte wollen ihre Unterstützung zeigen und verbinden sich nun auch das Ohr.

red/AFP 18.07.2024 - 14:04 Uhr

Es ist unübersehbar: Nachdem er das Attentat am vergangenen Samstag nur knapp überlebte, trägt der durch einen Streifschuss leicht verletzte Ex-US-Präsident Donald Trump ein großes weißes Pflaster am rechten Ohr. Damit hat der Präsidentschaftskandidat der Republikaner auf deren Parteitag in Milwaukee einen bizarren Trend gesetzt: Auch einige seiner Anhänger verbanden sich das Ohr – um ihre Solidarität mit dem 78-Jährigen auszudrücken.