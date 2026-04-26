Nach Attentatsversuch: Trump vergleicht sich mit Lincoln

Als sich der 31 Jahre alte Hotelgast Cole Allens mit Schrotflinte, Pistole und Messern auf den Weg machte, plauderte Donald Trump über Frühlingserbsen mit Burrata angeregt mit CBS-Reporterin Weijia Jiang. Kellner verteilten noch die Vorspeisenteller an den 250 Tischen im großen Festsaal des Washington Hilton, und unter dem versammelten Who-is-Who der amerikanischen Journalisten wuchs mit jeder Minute die Spannung, was der Präsident am Samstag bei seinem ersten Auftritt auf dem „White House Correspondents’ Dinner“ wohl zu sagen habe. Eine jährliche Institution im Kalender der Hauptstadt, die Trump in beiden Amtszeiten bisher gemieden hat wie der Teufel das Weihwasser.

Unsere Empfehlung für Sie Ereignisse & Zeitgeschehen Schüsse bei Gala-Dinner mit Trump Um den gewöhnlich wenig humorvollen Präsidenten zu gewinnen, verzichteten die Korrespondenten diesmal darauf, den obligatorischen Satiriker einzuladen, der sonst Witze auf Kosten des Stargasts des Abends macht. Im Gegenzug hatte Trump die „unangemessenste Rede, die jemals gehalten wurde“ angekündigt. Eine durchaus ernst gemeinte Drohung – von einem Präsidenten, der seine Gastgeber gerne als „Volksfeinde“ beschimpft, ihnen „Fake News“ vorwirft und sie regelmäßig verklagt.

Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa

Da saß er nun unter einem großen Banner mit der Aufschrift „Feier der Redefreiheit“ neben First Lady Melania, Vizepräsident J.D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Finanzminister Scott Bessent und Tausenden Gästen in Tuxedos und Galakleidern, als um 20.36 Uhr Ortszeit aus Richtung der Lobby ein „Bang, Bang“ zu hören war. Ein Beamter des Personenschutzes reagierte sofort und rief: „Schüsse abgefeuert!“

Gäste suchen Deckung

Draußen in der Lobby stürmte in diesem Moment ein Mann mit einer Schrotflinte, einer Pistole und mehreren Messern bewaffnet an einem Sicherheitskontrollpunkt vorbei. Eine Überwachungsaufnahme zeigt, wie er vorher mit vorgestreckter Waffe durch die Hotelhallen gerannt war. Bei einem Schusswechsel mit dem Secret Service traf er einen Beamten in die Brust. Der Sicherheitsmann überlebte dank seiner kugelsicheren Weste.

Wenige Meter entfernt stand CNN-Veteran Wolf Blitzer, der den mutmaßlichen Attentäter schließlich hinter den Metalldetektoren am Boden liegen sah. „Das hat uns alle in Angst versetzt“, schildert Blitzer die Situation. Niemand habe eine Ahnung gehabt, „was vor sich ging“.

Trump gibt kurzfristig eine Pressekonferenz. Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa

Drinnen im Ballsaal des Washington Hilton hatte sich die spannungsvolle Erwartung der Trump-Rede in Panik verwandelt. „Schockierend. Verstörend. Unberechenbar. Gewalttätig“ – mit diesen vier Worten beschreibt David Smith, Korrespondent des „Guardian“, die Stimmung. Während der Secret Service den Präsidenten, die First Lady und andere Prominenz in Sicherheit brachte, suchten die Gäste Deckung unter den festlich gedeckten Tischen.

Über das Motiv ist nichts bekannt

Dort, wo eben Trump noch saß, standen nun Beamte, die mit Waffen den Schauplatz sicherten. Eine gespenstische Szene, die nach der Entwarnung einer merkwürdigen Stille wich. Die bange Frage, ob der Präsident die Korrespondenten verbal frontal angreifen werde, war einer anderen gewichen: Was war geschehen?

Noch am Abend trat die neue Bundesstaatsanwältin für den District of Columbia, Jeanine Pirro, vor die Kameras, um erste Anklagepunkte gegen den Verdächtigen zu verkünden. Ihm werde der Einsatz einer Schusswaffe bei einem Gewaltverbrechen und der Angriff auf einen Bundesbeamten zur Last gelegt. Der Mann werde am Montag vor einem Bundesgericht vorgeführt, weitere Anklagen seien zu erwarten.

Über die Motive des mutmaßlichen Schützen, Cole Tomas Allens, eines Lehrers aus Torrance im US-Bundesstaat Kalifornien, ist bisher nichts bekannt. Der amtierende Justizminister Todd Blanche teilte am Sonntag mit, elektronische Geräte des Verdächtigen würden ausgewertet. Sicher dürfte nur sein, dass er im Hilton als Gast ein Zimmer bezogen hatte. Wie es ihm gelang, schwer bewaffnet so nah an den Eingang des Ballraums zu gelangen, blieb unklar.

Trump gab sich erstaunlich gelassen

Eigentlich hätte das Hilton-Hotel in Adams Morgan mit dem Präsidenten und so viel Prominenz mitten im Iran-Krieg einer der bestgesicherten Orte in der Hauptstadt sein müssen. Ein Ort, der schon einmal politische Gewalt erlebt hatte. Vor genau diesem Hotel streckte am 30. März 1981 ein Schütze den damaligen Präsidenten Ronald Reagan nieder. Reagan und sein Leibwächter überlebten die lebensgefährlichen Verletzungen nur knapp.

Trump gab sich bei einer später spontan anberaumten Pressekonferenz im Weißen Haus erstaunlich gelassen. Als seien Attentate auf den kontroversen Präsidenten längst Routine. Im Wahlkampf 2024 trachteten Schützen gleich zweimal nach seinem Leben. Am 13. Juli streifte in Butler, Pennsylvania, eine Kugel sein rechtes Ohr, während er auf einer Bühne sprach. Nur zwei Monate später, im September 2024, versteckte sich ein bewaffneter Mann im Gebüsch von Trumps Golfklub in West Palm Beach.

Das Dinner soll nachgeholt werden

Peter Doocy von Fox News fragte den Präsidenten, warum das immer wieder passiere. Sein Job sei eben „ein gefährlicher Beruf“, antwortete Trump. Wie damals bei Lincoln treffe stets die „einflussreichsten Menschen“, jene, „die am meisten bewirken“ und „den größten Einfluss“ hätten. Dann kam Trump auf sein Lieblingsprojekt zu sprechen. Den gerichtlich gestoppten Neubau eines bombastischen Ostflügels des Weißen Hauses. Das Hilton sei eben „kein besonders sicheres Gebäude“, klagte der Präsident. Genau deshalb brauche Amerika jetzt seinen 400 Millionen Dollar teuren neuen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses.

Die erste Frage durfte CBS-Korrespondentin Jiang stellen, die neben ihm gesessen hatte, als die Panik ausbrach. Für die Vorsitzende der Korrespondentenvereinigung hatte er ungewohnt höfliche Worte übrig. „Madam Chairman“, sagte er, „ich möchte nur sagen, Sie haben einen fantastischen Job gemacht. Was für ein wunderschöner Abend.“

Das war definitiv nicht die Botschaft, die Trump den versammelten Medien ursprünglich überbringen wollte. Er kündigte an, das abgebrochene Dinner innerhalb der nächsten 30 Tage nachzuholen. Bis dahin werde er seine Rede umschreiben müssen. „Ich weiß nicht, ob ich jemals so rau sein kann, wie ich es heute Abend sein wollte“, sagte Trump. Er werde wohl „sehr nett“ sein beim nächsten Mal, „sehr langweilig“. Aber, fügt er hinzu, „wir werden ein großartiges Ereignis haben“.