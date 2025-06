In den vergangenen Jahren hat Alexander Zverev regelmäßig seine Teilnahme bei den Boss Open in Stuttgart abgesagt. Jetzt steht sein Start offenbar wieder auf der Kippe.

Nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open gegen Novak Djokovic zeigt sich Alexander Zverev tief enttäuscht. Wie es für ihn in den nächsten Tagen in seinem Job weitergeht, vermochte der Vorjahresfinalist unmittelbar nach der Partie nicht zu sagen. „Ich gehe Golf spielen. Ich habe sowas von keinen Bock auf Tennis gerade“, sagte Zverev.

Dabei hat sich eigentlich in der kommenden Woche für das Rasenturnier in Stuttgart auf dem Weissenhof gemeldet. In den vergangenen Jahren hatte er einen Start dort immer kurzfristig abgesagt, weil er mindestens bis zum Halbfinal-Freitag in Paris beschäftigt war. Nun könnte seine Teilnahme erneut auf der Kippe stehen. Eine offizielle Absage gibt es aber bislang nicht. Nach dem Aus gegen Djokovic hätte er nun genügend Zeit, den Frust zu verarbeiten und dann in Stuttgart in die Rasen-Saison zu starten.

Nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open zeigte sich der Tennisprofi wenig selbstkritisch und schob die Niederlage vor allem auf die Bedingungen im Stade Roland Garros. „Es war sehr kalt, deshalb war die Geschwindigkeit bei meinem Aufschlag nicht besonders hoch“, sagte Zverev nach seiner Viersatz-Niederlage in Paris.

Zverev ohne Antworten

Zu Beginn der Partie habe auf dem Court Philippe-Chatrier noch die Sonne geschienen und es seien um die 20 Grad gewesen. „Da konnte ich noch ein paar Winner spielen und Schaden mit meinem Aufschlag anrichten“, sagte Zverev. Danach habe es sich aber deutlich abgekühlt, das Spiel sei dadurch langsamer geworden.

„Ab einem gewissen Punkt hatte ich das Gefühl, dass ich nicht mehr wusste, wie ich gegen ihn einen Punkt von der Grundlinie machen soll“, schilderte Zverev nach dem nächsten geplatzten Traum von einem Grand-Slam-Titel. „Ich hatte das Gefühl, dass er auf alles, was ich mache, eine Antwort hatte“, sagte Zverev und fügte anerkennend hinzu: „Er hat heute besser gespielt als ich.“

Zverevs Auftreten war insgesamt aber enttäuschend. Es war nicht das erste Mal, dass der 28-Jährige während einer Partie keine Antworten auf die Taktik seines Gegners hatte. Zwar spielte der 38 Jahre alte Djokovic wirklich stark und brachte unglaublich viele Bälle wieder zurück. Zverev fehlten aber Aggressivität und Variabilität, um zum fünften Mal in Serie in Paris das Halbfinale zu erreichen.

Nach den Boss Open in Stuttgart ist eine Teilnahme am ATP-500er-Turnier im westfälischen Halle geplant, ehe am 30. Juni das nächste Highlight mit dem Rasen-Klassiker in Wimbledon beginnt. Dort ist Zverev bislang noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.