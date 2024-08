Foto: -/National Institute of Allergy and Infectious Diseases/dpa

Erst rief die Weltgesundheitsorganisation wegen Mpox-Ausbrüchen die höchste Warnstufe aus. Nun meldet sich eine europäische Behörde zu Wort. Sie erwartet mehr Fälle. Aber sie beruhigt auch.

dpa 16.08.2024 - 12:43 Uhr

Stockholm - Die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC erwartet, dass mehr Menschen mit der neuen Mpox-Variante nach Europa kommen. Das teilte die Behörde mit Sitz in Schweden mit, nachdem am Donnerstag in dem nordeuropäischen Land der erste Mpox-Fall der neuen Variante außerhalb des afrikanischen Kontinents bestätigt wurde. Die infizierte Person hatte sich zuvor in Afrika aufgehalten.