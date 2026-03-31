Stefan Effenberg kritisiert die DFB-Elf nach den Spielen in der Schweiz und gegen Ghana. Für den Umgang des Bundestrainers mit Deniz Undav hat Effenberg wenig Verständnis.
Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg ist von Julian Nagelsmanns Aussagen über Deniz Undav irritiert. Der Bundestrainer hatte nach dem 2:1-Sieg der DFB-Elf gegen Ghana gesagt, den Stürmer vom VfB Stuttgart beim DFB für eine Jokerrolle vorzusehen - und Undav dabei wenig Hoffnung auf Startelf-Einsätze gemacht. Dazu sagte Effenberg in einer Kolumne bei „t-online“: „Damit macht sich Nagelsmann völlig ohne Not angreifbar, wenn er es ausgerechnet in wichtigen Personalfragen an Einsicht und Flexibilität vermissen lässt“, schrieb der frühere Profi des FC Bayern München und ergänzte: „Das war ein Fehler. Was denkt er sich dabei?“