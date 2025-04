Die turbulente Börsenwoche könnte für Anleger in Deutschland im grünen Bereich zu Ende gehen. Doch die Gefahr ist nicht gebannt.

red/dpa 11.04.2025 - 09:31 Uhr

Der Dax hat weiter zugelegt. In den ersten Handelsminuten am Freitag gewann der deutsche Leitindex 1,13 Prozent auf 20.795,60 Punkte. Damit zeichnet sich für die zu Ende gehende, turbulente Börsenwoche ein Plus von 0,7 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitagmorgen um 1,06 Prozent auf 25.976,22 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1 Prozent hoch.