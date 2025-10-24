Der Landkreis modernisiert seine Infrastruktur. In der Tiefgarage und bei der Kfz-Zulassung kann nur noch mit Karte oder Smartphone bezahlt werden. Kommt da jeder Bürger mit?
24.10.2025 - 06:00 Uhr
Anstehen, Nummernschilder holen, abstempeln – und dann das Kleingeld zählen? Das war einmal. Ab dem 3. November bezahlen Bürgerinnen und Bürger in der Kfz-Zulassungsstelle Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) nur noch bargeldlos. Die Umstellung auf EC-Karte, Kreditkarte oder Smartphone-Zahlung ist laut dem Landratsamt des Rems-Murr-Kreises ein Schritt in Richtung Vereinfachung.