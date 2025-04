Das Bild ist schwarz-weiß. Natürlich. Die Frau darauf hat die Augen geschlossen (in innerer Einkehr? Im stillen Gebet?), sie trägt einen schmerzlichen Zug um den Mund. Ein schwarzer Spitzenschleier wirft einen Schatten auf ihre Stirn. Madonna oder schwarze Witwe, Schmerzensmutter oder Mafiamatriarchin – welche Assoziationen das Foto von Melania Trump in einem hervorruft, sagt viel über den Betrachter aus.

Das Weiße Haus hat das Bild am Sonntag auf seinem Instagram-Account gepostet. Es zeigt die US-amerikanische First Lady bei der Beisetzung des verstorbenen Papstes Franziskus am Samstag in Rom. Am selben Tag wurde Melania Trump 55 Jahre alt.

Ihr Ehemann, der US-Präsident, sorgte am Rande der Trauerfeier für ein anderes Foto, das man schon jetzt ikonisch nennen könnte. Da sitzen sich zwei Männer auf rot gepolsterten Stühlen gegenüber, hinter sich die Säulen des Petersdoms: Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Vorgeneigt, beinahe demütig hört Trump zu, was der Ukrainer ihm zu sagen hat. Es ist ungewöhnlich für den US-Präsidenten, der sich sonst gern in markigen, großspurigen Posen zeigt.

Wollte auch der East Wing, das Refugium der First Lady im Weißen Haus, ein ikonisches Bild aus Rom schaffen? Etwas das bleibt? Fast 50.000 Likes sammelte das Foto in den ersten paar Stunden, aber auch irritierte Kommentare wie diesen: „Schon komisch, wie sie hier den Besuch bei der Beisetzung des Papstes nur auf sich beziehen. Es geht hier kein bisschen um den Papst.“ Oder: „Das ist eine Beisetzung, verdammt noch mal, kein Fotoshooting.“ Nie habe es eine First Lady gegeben, die selbstbezogener gewesen sei. Andere schreiben aber auch, das Foto sei „wunderschön“ und zeige Melania Trumps Mitgefühl.

Zumindest, schreibt ein Kommentator, habe eine der Trumps Schwarz getragen: Der US-Präsident fiel auf dem Petersplatz nämlich in einem blauen Anzug mit blauer Krawatte auf. Den meisten negativ.