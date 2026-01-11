Kein warmes Essen, kein Internet, die Wohnung dunkel und kalt: Tausende Berliner saßen tagelang ohne Strom zu Hause. Ein Hilfswerk bietet praktische Tipps. Warum auch Campingwissen sehr nützlich ist.
11.01.2026 - 04:30 Uhr
München - Ein Zelt im Wohnzimmer – gegen die Kälte: Das ist ein Tipp der Experten vom Medizinischen Katastrophen-Hilfswerk Deutschland (MHW) für Krisenfälle wie den Stromausfall in Berlin. Nach dem tagelangen Blackout in der Hauptstadt erlebt der Verein einen Ansturm wie nie zuvor. "Seit einigen Tagen erreichen uns Hunderte Nachrichten aus dem gesamten Bundesgebiet", sagte Matthias Fischer, Sprecher und Kursleiter beim MHW, der Deutschen Presse-Agentur.