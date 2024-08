Der jüngste Laborbefund für das Gewässer bei Kaisersbach bringt gute Aussichten für Badegäste. Die Forstverwaltung gibt daher Entwarnung.

Annette Clauß 23.08.2024 - 11:12 Uhr

An diesem Samstag dreht der Sommer nochmals ordentlich auf – das Thermometer soll auf mehr als 30 Grad Celsius steigen. Da passt es gut, dass im Ebnisee bei Kaisersbach wieder bedenkenlos geplanscht werden darf. Anfang August hatte die für den See verantwortliche Forstverwaltung in Welzheim Badegästen zu Vorsicht geraten, weil sich an etlichen Stellen verdächtige grüne Schlieren an der Wasseroberfläche zeigten. Dabei kann es sich um harmlose Grünalgen handeln, es kann aber auch ein Zeichen für eine übermäßige Vermehrung von giftigen Cyanobakterien sein, die auch Blaualgen genannt werden.