Nur noch vereinzelt Glätte in Baden-Württemberg

Nach Blitzeis-Chaos am Mittwoch

Nach dem Chaos am Mittwoch entspannt sich die Wetterlage in Baden-Württemberg. Vereinzelt kann es jedoch weiter glatt werden. Für die kommenden Tage hat der Wetterdienst gute Nachrichten.

red/dpa/lsw 16.01.2025 - 08:54 Uhr

In Baden-Württemberg kann es am Morgen noch vereinzelt glatt werden. Mit Situationen wie am Mittwoch sei aber nicht zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die restliche Nässe von Mittwoch kann den Angaben zufolge wegen der niedrigen Temperaturen zu Glätte führen.