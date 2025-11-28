Nach Bluttat im Saarland Gerichtsvollzieher in Sorge – „Jeder hat Reichsbürger im Bezirk“
Ohne Schutzweste gehe er zu keiner Zwangsräumung mehr, sagt der baden-württembergische Landesvorsitzende der Gerichtsvollzieher, Manuel Schunger.
Nach der tödlichen Attacke auf einen 58-jährigen Gerichtsvollzieher im saarländischen Bexbach sorgen sich auch die Amtskollegen in Baden-Württemberg um ihre Sicherheit. „Der Umgangston ist rauer geworden“, sagt ihr Landesvorsitzender Manuel Schunger. Vor allem eine Klientel macht ihm zu schaffen.