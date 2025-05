Es passierte spätabends während des Göppinger Weinfests, abseits in einer Bar Café Lounge in der Gartenstraße – und die Opfer hatten keine Chance, dem Kugelhagel aus einer Maschinenpistole zu entrinnen. Drei Brüder, 20, 24 und 29 Jahre alt, aus dem Raum Göppingen in der Bar „Shortys“ zu Besuch, werden an jenem 2. Oktober 2024 von 15 Kugeln getroffen. Der Älteste stirbt, die anderen überleben das Attentat nur knapp. Die Ermittler rätselten zunächst über den Hintergrund – bis nach Monaten ein junger Tatverdächtiger gefunden wurde.