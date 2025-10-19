Vor der kolumbianischen Küste wird im September ein Fischerboot bombardiert. Nun erhebt der Präsident des Landes mehrere schwere Vorwürfe gegen die USA. Deren Präsident geht direkt zum Angriff über.
19.10.2025 - 17:18 Uhr
Bogotá/Washington - Nach der Zerstörung eines Bootes vor der kolumbianischen Karibikküste erhebt Präsident Gustavo Petro schwere Vorwürfe gegen die USA. "US-Regierungsbeamte haben Mord begangen und unsere Souveränität in Hoheitsgewässern verletzt", schrieb der linksgerichtete Staatschef am Samstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X.