Nach Brand im Engelbergtunnel Wie kommt man jetzt am schnellsten nach Leonberg?
Nach dem Brand im Engelbergtunnel quält sich der gesamte Verkehr über die Straßen im Umland. Ist es aktuell schneller, auf Bus und Bahn umzusteigen? Ein Selbstversuch.
Der Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel hat nicht nur am Dienstag für massive Beeinträchtigungen auf den Straßen in und um Leonberg gesorgt. Da die beschädigte Weströhre mehrere Wochen lang gesperrt bleiben wird, fragen sich viele Pendler: Wie komme ich jetzt von A nach B? Mitglieder der Redaktion haben am Donnerstag ein paar Strecken und Verkehrsmittel getestet – und dabei aus dem alltäglichen Weg zur Arbeit einen Selbstversuch gemacht.