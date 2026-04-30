Nach Brand im Schönbühlhof „Der Verlust tut weh“ – Scheune war der WM-Treffpunkt im Dorf
Der Brand im Hardt- und Schönbühlhof (Kreis Ludwigsburg) hat mehr als eine Scheune zerstört: An dem Gebäude hängen viele Erinnerungen.
Der Brand im Hardt- und Schönbühlhof (Kreis Ludwigsburg) hat mehr als eine Scheune zerstört: An dem Gebäude hängen viele Erinnerungen.
Für viele im kleinen Weiler Hardt- und Schönbühlhof an der B10 bei Schwieberdingen war sie weit mehr als nur ein Nebengebäude: Die alte Scheune war Treffpunkt, Lagerraum und Gemeinschaftsort zugleich. Jetzt, nach einem Brand, gibt es sie nicht mehr. „Der Verlust tut weh“, sagt der 70-jährige N., der namentlich nicht genannt werden möchte, sich aber bei allen Helfern des Einsatzes bedanken will: „Sie haben unser Haus gerettet.“