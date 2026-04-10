Nach Brand in Dagersheim „Das sieht die Wärmebildkamera nicht“
An Gründonnerstag hat es in Böblingen-Dagersheim gebrannt. Der Einsatz dauerte ungewöhnlich lange. Grund dafür war die Dachdämmung.
An Gründonnerstag hat es in Böblingen-Dagersheim gebrannt. Der Einsatz dauerte ungewöhnlich lange. Grund dafür war die Dachdämmung.
Kurz vor Ostern hat ein heftiger Brand Dagersheim erschüttert. In dem Böblinger Teilort brannte aus noch ungeklärter Ursache eine Garage, die Flammen griffen auf das benachbarte Wohnhaus über. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte, dass das Feuer in dem eng bebauten Gebiet auf weitere Häuser übersprang.