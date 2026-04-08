Nach Brand in Dagersheim „Ich hab gesagt: Alle raus!“
Nach dem Brand in der Mühlgasse in Böblingen-Dagersheim versucht sich die betroffene Familie wieder zu sammeln. Körperlich geht es ihnen gut, doch der Schock sitzt tief.
Nach dem Brand in der Mühlgasse in Böblingen-Dagersheim versucht sich die betroffene Familie wieder zu sammeln. Körperlich geht es ihnen gut, doch der Schock sitzt tief.
Von einer Garage in der Mühlgasse in Böblingen-Dagersheim steht nur noch die Hülle, die Dachbalken und das Innere sind schwarz verkohlt. An Gründonnerstag ist dort am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen, die Flammen sprangen auf das daneben stehende Wohnhaus über.