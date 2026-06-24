Bei dem Feuer in der Filderhalle in Leinfelden ist womöglich ein Millionenschaden entstanden. Die Polizei hat zur Ursache einen Verdacht.
24.06.2026 - 12:57 Uhr
Der Brand in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen ist vermutlich durch Fahrlässigkeit entstanden. „Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass das Feuer bei Arbeiten im Außenbereich entstanden ist“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Noch seien die Ermittlungen im vollen Gange. Allerdings spreche gegenwärtig offenbar viel für eine Unachtsamkeit. Genauer äußerte sich die Sprecherin nicht.