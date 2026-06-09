Nach dem Brand in einem Reutlinger Umspannwerk sollen bis Mittwoch alle Industrie- und Gewerbekunden wieder Strom haben. Die Reparaturen insgesamt könnten aber noch Monate dauern.
09.06.2026 - 15:03 Uhr
Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen sollen bis diesen Mittwoch auch alle Industrie- und Gewerbekunden wieder mit Strom versorgt sein. Das teilte der Betreiber Netze BW mit. „Hoffentlich ist die Vollversorgung morgen wiederhergestellt“, sagte Richard Huber, Leiter systemübergreifende Infrastruktur bei der Netze BW.