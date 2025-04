Bald ist es so weit: Am 11. April wird die Schöckinger Waldhütte eröffnet. Die Baumaßnahmen konnten im März erfolgreich abgeschlossen werden, teilt der Ditzinger Rathaussprecher Michael Geyer auf Anfrage mit. Die Hütte gehört der Stadt. Der Baubeginn erfolgte vergangenen Juni, nachdem der beliebte Freizeittreffpunkt Anfang Mai 2022 komplett niedergebrannt war. Daraufhin hatte der Ortschaftsrat Schöckingen ein Anforderungsprofil für den Neubau erarbeitet, um einerseits den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, andererseits aber den Charakter des nunmehr Zerstörten zu bewahren.

Für die Planung zeichnet der Architekt Arne-Björn Gerne verantwortlich. Insgesamt fielen laut dem Rathaussprecher Kosten von 725 000 Euro an. Die hätten teilweise durch die Versicherungsleistungen von 450 000 Euro zusammen mit 30 000 Euro für das Inventar gedeckt werden könnten. „Die Waldhütte ist ein Massivholzbau im Stil einer Blockhütte“, sagt Michael Geyer.

Die Hütte ist im Sommer wie Winter gefragt

Die damalige Waldhütte mit angrenzendem Spielplatz und Grillstelle nutzten Vereine rege, außerdem diente sie als Veranstaltungsort für Festivitäten der Stadt. „Dabei gab es insbesondere in den wärmeren Jahreszeiten eine sehr hohe Nachfrage“, berichtet der Rathaussprecher. Auch im Winter sei in der Waldhütte regelmäßig etwas los gewesen.

Die Brandursache war erst unbekannt, später wurde von Brandstiftung ausgegangen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart heißt es, das Verfahren sei eingestellt worden, nachdem ein Täter nicht habe ermittelt werden können. Der Sachschaden an der Hütte wurde damals auf rund 130 000 Euro geschätzt.

Die feierliche Eröffnung der Schöckinger Waldhütte am 11. April ist um 14 Uhr. Unmittelbar vor Ort gibt es keine Parkmöglichkeiten, weist der Rathaussprecher Michael Geyer hin. Abstellen kann man sein Fahrzeug am Freizeitgelände Waldstraße.

Am 5. Mai geht es in Korntal-Münchingen los

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Seewaldhütte zwischen Korntal und Münchingen westlich der Bundesstraße 10 im Waldgebiet. Auch sie war ein beliebter Treffpunkt, ehe Unbekannte sie Mitte Juli 2023 anzündeten. Die einen Besucher machten an der Blockhütte Halt für ein Vesper, andere feierten Waldweihnachten. Obendrein fanden rund um die Hütte die Brennholzversteigerungen statt, von dort ging’s los zum aufbereiteten Angebot.

Auch die Seewaldhütte wird ersetzt. Sofern die Witterung stimmt, beginnen am 5. Mai die Bauarbeiten. Sie dauern voraussichtlich vier Wochen. Zwei Wochen sind für die Erstellung des Fundaments vorgesehen, noch mal so viel Zeit brauchen die Holzarbeiten. Zu den Kosten hält sich die Stadtverwaltung bedeckt. Auf Anfrage teilt die Rathaussprecherin Angela Hammer mit: „Die Hütte wird Dank des vollen Kostenersatzes der Versicherung in gleichem Umfang wieder aufgebaut.“

Keine Spur vom Täter

Wer die Seewaldhütte zerstört hat, ist bis heute ebenfalls nicht geklärt. Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem ein Täter nicht ermittelt werden konnte, teilt die Staatsanwaltschaft Stuttgart auch hierzu mit. „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.“