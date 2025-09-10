Seit mehr als 24 Stunden haben Tausende Berliner keinen Strom. Wann kommt wieder Strom aus der Steckdose? Und wie kommen die Ermittlungen der Polizei voran?
10.09.2025 - 07:39 Uhr
Kaffee kochen? Geht nicht. Noch schnell das Hemd fürs Büro bügeln? Geht ebenfalls nicht! Tausende Berliner müssen auch am Mittwoch ohne Strom auskommen - und das voraussichtlich den gesamten Tag über. Kühlschränke bleiben aus, das Licht ebenso, Tiefkühlware verdirbt. Und in vielen Haushalten bleibt am Morgen auch das Duschwasser kalt.