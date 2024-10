Vor vier Wochen stürzte ein Teil der Dresdner Carolabrücke ein. Das facht die Diskussion um den Zustand der Straßen und Brücken auch in Baden-Württemberg an. Das Land will nun mehr Tempo machen.

red/dpa/lsw 08.10.2024 - 13:48 Uhr

Für mehr Tempo bei der Sanierung maroder Brücken hat das Land eine Sammelausschreibung für 31 Brücken an Bundesstraßen in die Wege geleitet. „Damit können die Planungsarbeiten beginnen“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart. Die gesamten Investitionskosten für die 31 Bauwerke samt Baukosten schätzt das Ministerium auf derzeit rund 150 Millionen Euro.