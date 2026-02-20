CSU-Gesundheitsministerin Judith Gerlach fordert nach dem CDU-Parteitag eine vollständige Rücknahme der Cannabis-Legalisierung. Was sie mit Blick auf junge Menschen alarmiert.
20.02.2026 - 09:38 Uhr
Bayerns CSU-Gesundheitsministerin Judith Gerlach dringt nach dem CDU-Bundesparteitag auf einen raschen Anlauf der Union zur Rücknahme der Cannabis-Legalisierung innerhalb der Regierungskoalition. „Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken muss komplett zurückgenommen werden“, sagte die CSU-Politikerin der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag).