Nachdem Chamenei bei den US-israelischen Angriffen getötet wurde, bilden iranische Offizielle einen dreiköpfigen Übergangsrat im Iran.Kommt aus seinen Reihen der neue oberste Führer des Iran?
Nach dem Tod von Irans langjährigem obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei (86) bei den US-israelischen Angriffen hat die Führung in Teheran die schnelle Ernennung eines Nachfolgers angekündigt. Damit will die Führung der Islamischen Republik zeigen, dass sie weiterhin handlungsfähig ist. Für die Ernennung des obersten Führers gibt es ein festes Procedere: