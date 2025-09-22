Nach einer nächtlichen Horrorfahrt hat Verkehrsminister Hermann die Bahngesellschaften angewiesen, Taxigutscheine auszugeben. Doch die Umsetzung dauert noch.
Die Ausgabe von Taxigutscheinen an gestrandete Bahnfahrgäste im öffentlichen Nahverkehr ist für die Verkehrsunternehmen offenbar komplizierter als gedacht. Der Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte die Einführung einer solchen Praxis angekündigt, nachdem mehrere Dutzend Fahrgäste auf der Fahrt von Würzburg nach Stuttgart nachts in Heilbronn nicht mehr weiter gekommen waren. Die Umsetzung laufe, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Wie die konkrete Ausgestaltung bei den einzelnen Verkehrsunternehmen aussehe, sei aber noch offen. „So eine Änderung ist nicht in wenigen Tagen umgesetzt“, räumte der Sprecher ein.