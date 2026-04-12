Bald könnte es zu einem der größten britischen Box-Kämpfe seit langer Zeit kommen. Tyson Fury muss nicht überzeugt werden. Der andere Ex-Champion hält sich nach seinem tragischen Unfall noch zurück.
12.04.2026 - 11:31 Uhr
London - Der glanzlose Comeback-Sieg von Tyson Fury nach 476 Tagen Ringabstinenz war schnell abgehakt. Der 37 Jahre alte frühere Schwergewichtsweltmeister widmete sich nach seinem ungefährdeten Punktsieg gegen den Russen Arslanbek Machmudow zügig einer anderen Mission. Und zwar einem britischen Boxduell der Spitzenklasse.