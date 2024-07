Die Feuerwehr hat am Freitag in einer ausgebrannten Wohnung in Mühlhausen eine Leiche gefunden. Die Todesursache ist noch immer unklar. Licht ins Dunkel soll nun die Rechtsmedizin bringen.

Sebastian Steegmüller 24.07.2024 - 09:44 Uhr

Bei einem Brand, der sich in der Nacht auf Freitag in einem Mehrfamilienhaus in der Schirmerstraße in Mühlhausen ereignet hat, kam für einen allein lebenden 58-Jährigen jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr konnte nur noch die Leiche des Mannes aus seiner ausgebrannten Dachgeschosswohnung bergen. Noch immer ist unklar, ob er Opfer des Feuers geworden ist oder möglicherweise zuvor schon verstorben war. „Sowohl die Brand- als auch die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagte Stefanie Ruben, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Dienstag. Zur Vermutung, dass der 58-Jährige einer Rauchgasvergiftung erlag, wollte sie sich nicht äußern. „Der Verstorbene soll zur Klärung der Todesursache obduziert werden.“ Diesem Ergebnis wolle sie nicht vorgreifen.