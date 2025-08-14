Ein Burkini-Verbot in Lörrach sorgt bundesweit für Aufsehen. Welche Kleidung ist in den Stuttgarter Freibädern erlaubt? Und wie verhält es sich mit Alkohol und Zigaretten?
14.08.2025 - 07:00 Uhr
Das Schwimmbecken – ein diskursiver Brandbeschleuniger. Immer wieder entzünden sich rund um das Thema Freibad hitzige gesellschaftliche Debatten. So auch zuletzt in Lörrach, wo die Stadt eine neue Badeordnung eingeführt hat. Diese verbietet nicht nur das Schwimmen in weiten Hosen, sondern auch Ganzkörperbadeanzüge, also die sogenannten Burkinis. Kritische Stimmen sprechen deshalb von Diskriminierung.