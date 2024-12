Am Vierten Advent hat der Barock-Weihnachtsmarkt zum letzten Mal geöffnet. Der Anschlag in Magdeburg bewegt auch die Menschen in Ludwigsburg. Um 11 Uhr gibt es eine Gedenk-Veranstaltung auf der Bühne.

Karin Götz 22.12.2024 - 10:32 Uhr

Nachdem infolge des Anschlags beim Magdeburger Weihnachtsmarkt am Freitagabend die Sicherheitsvorkehrungen beim Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt am Samstag erhöht worden waren, beginnt der Weihnachtsmarkt am Sonntag, dem letzten Veranstaltungsmarkt, mit einer etwa 15-minütigen Gedenkzeremonie bei der Bühne auf dem Marktplatz. Es sprechen Oberbürgermeister Matthias Knecht, Vertretungen der evangelischen und katholischen Kirche sowie des Dialogs der Religionen.