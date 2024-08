In der aktuellen Ausgabe ihres Wochenmagazins macht sich die Terrororganisation über die deutsche Diskussion zu Messerverboten und Klingenlängen lustig.

Franz Feyder 30.08.2024 - 15:42 Uhr

Die rechte Hand hat Innenminister Herbert Reul (CDU) an sein Kinn gelegt, Mikrofone strecken sich ihm entgegen. Sein Blick aber ist in der Fotomontage auf ein Foto jenes Lastwagens gerichtet, mit dem der Attentäter Anis Amri am 16. Dezember 2016 in Berlin in den Breitscheidplatz raste, zwölf Menschen tötete und 67 verletzte. Zu sehen ist das Foto in der am späten Donnerstagabend erschienen Ausgabe des Wochenmagazins „al-Naba“. „Die Nachrichten“ nennt die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ihr Pamphlet.