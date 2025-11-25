Nach dem Aus von Stuttgart Surge Coach Jordan Neuman geht zu den Vienna Vikings
Schon kurz nach dem Insolvenzantrag von Football-Meister Stuttgart Surge hat Jordan Neuman einen neuen Job gefunden: Der Erfolgstrainer kehrt nach Wien zurück.
Schon kurz nach dem Insolvenzantrag von Football-Meister Stuttgart Surge hat Jordan Neuman einen neuen Job gefunden: Der Erfolgstrainer kehrt nach Wien zurück.
Einen weiteren Hinweis darauf, dass die Gerüchte stimmen, Jordan Neuman würde es nach Österreich ziehen, gab es am Dienstagvormittag. Da verabschiedeten die Vienna Vikings ihren Offensive Coordinator Nick Johansen nach nur einer Saison bereits wieder. Abends beendete der Club dann die Spekulationen rund um Jordan Neuman: Der Vizemeister der European League of Football (ELF) bestätigte die Verpflichtung des US-Amerikaners – es war das Ende einer Entwicklung, die vor zweieinhalb Monaten noch kaum jemand für möglich gehalten hatte.