Nach dem Aus von Stuttgart Surge Coach Jordan Neuman geht zu den Vienna Vikings

1
Neue Perspektive: Jordan Neuman, zuletzt drei Jahre lang Chefcoach von Stuttgart Surge, wechselt zu den Vienna Vikings. Foto: Imago/Zoonar

Schon kurz nach dem Insolvenzantrag von Football-Meister Stuttgart Surge hat Jordan Neuman einen neuen Job gefunden: Der Erfolgstrainer kehrt nach Wien zurück.

Einen weiteren Hinweis darauf, dass die Gerüchte stimmen, Jordan Neuman würde es nach Österreich ziehen, gab es am Dienstagvormittag. Da verabschiedeten die Vienna Vikings ihren Offensive Coordinator Nick Johansen nach nur einer Saison bereits wieder. Abends beendete der Club dann die Spekulationen rund um Jordan Neuman: Der Vizemeister der European League of Football (ELF) bestätigte die Verpflichtung des US-Amerikaners – es war das Ende einer Entwicklung, die vor zweieinhalb Monaten noch kaum jemand für möglich gehalten hatte.

 

Damals, am 7. September, gewannen die Footballer von Stuttgart Surge mit ihrem Coach Jordan Neuman in der MHP-Arena vor 36 784 Fans das ELF-Finale gegen die Vienna Vikings mit 24:17. Die Freude beim neuen Meister war riesig, die anschließende Feier lange. Doch es folgte die große Ernüchterung. Weil es offene Rechnungen aus der Vergangenheit und keinerlei Sicherheit darüber gibt, ob und in welcher Liga in der nächsten Saison Football auf höchstem europäischen Niveau gespielt wird, musste der mittlerweile zahlungsunfähige Club die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen.

Meistertrainer Jordan Neuman wechselt zum Vizemeister

Während die Surge-Footballer, die weiterspielen wollen, sich nun auf die Suche nach einem neuen Verein machen müssen, wurde ihr Coach bereits fündig. Schon als er mitbekommen hatte, dass es bei Stuttgart Surge finanziell eng werden könnte, hatte Jordan Neuman, der mit seiner Familie in Schwäbisch Hall lebt, seine Fühler ausgestreckt – gelandet ist er nun ausgerechnet bei dem Club, der auch wegen der guten Arbeit des Surge-Trainers in der vergangenen Saison „nur“ Vizemeister geworden war.

Er prägte bei Stuttgart Surge eine Ära: Cheftrainer Jordan Neuman. Foto: Baumann

Der 42-jährige US-Amerikaner wird bei den Vienna Vikings den Posten des Offensive Coordinators übernehmen. Angeblich soll ihm zudem die Perspektive aufgezeigt worden sein, mittelfristig den Job von Chris Calaycay übernehmen zu können. Unter dem Vikings-Cheftrainer, der seit 2007 im Amt ist, hat Jordan Neuman schon einmal gearbeitet – auch von 2011 bis 2013 war er für die Offensive des Wiener Football-Teams verantwortlich. „Ich bin sehr aufgeregt, wieder bei den Vikings zu sein“, meinte Neuman, „ich habe großartige Erinnerungen an Wien – ich werde für die Organisation alles geben, was ich habe.“ Daran hat Chris Calaycay keine Zweifel.

„Jordan ist nicht nur einer meiner besten Freunde“, sagte der Vikings-Cheftrainer, „sondern er ist auch einer der brillantesten Trainer in Europa. Ich kann es kaum abwarten, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.“ Vikings-Manager Max Paatz ist überzeugt, dass die Verpflichtung seinen Club weiterbringen wird. „Mein Ziel ist es, unser Team nachhaltig und kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erklärte er, „in Jordan Neuman bekommen wir einen routinierten Trainer mit viel Erfahrung im europäischen Football, der junge Talente weiterentwickeln kann und bei seinen bisherigen Mannschaften stets strukturiert und sehr erfolgreich gearbeitet hat. Ich danke ihm für das Vertrauen in uns.“

Die Vienna Vikings gehören (wie bis zuletzt auch Stuttgart Surge) zur Gruppe der Rebellen, die sich von der European League of Football (ELF) losgesagt haben. Sie favorisieren innerhalb der European Football-Alliance (EFA) das Modell, in dem ein Investor die Anschubfinanzierung für eine neue Liga übernimmt. Ob es dazu kommt, ist derzeit noch offen.

