Syriens Ex-Machthaber Baschar al-Assad ging während des Bürgerkriegs brutal gegen die eigene Bevölkerung vor. Auch mit Chemiewaffen. Nun wird ein Teil des Ausmaßes deutlich.
27.05.2026 - 19:27 Uhr
Damaskus/Den Haag - In Syrien sind nach Angaben der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zahlreiche nicht deklarierter Chemiewaffenbestände entdeckt worden. Wie die in den Niederlanden ansässige OPCW berichtete, fanden ihre Experten zusammen mit den syrischen Behörden im Mai Dutzende chemische Kampfmittel an mehreren Orten.