Die Türkei entwickelt sich zu einem zentralen Akteur im Nahen Osten. Das zeigt ihre Rolle im Gaza-Friedensprozess.
Staatschef Recep Tayyip Erdoğan konnte den USA Gesprächskanäle zur Hamas öffnen, über die Washington selbst nicht verfügt. Nun will er das Gewicht seines Landes auch gegenüber der EU nutzen. Seit Jahren nimmt Erdoğan maßgeblich Einfluss auf die Entwicklungen in Syrien, Libyen, dem Irak und Libanon. Sein Ziel: die Türkei als dominierende Regionalmacht und sicherheitspolitischen Partner des Westens zu etablieren. Doch alte Konflikte mit den Nachbarn und das gespannte Verhältnis zu Israel bleiben eine Belastung. Lange galt Erdoğan wegen seiner Feindschaft gegenüber Israel und seiner Unterstützung der Hamas als ungeeigneter Vermittler im Gaza-Konflikt. Doch nach den von den USA eingeleiteten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas sieht Ankara nun die Chance, den Prozess mitzugestalten. Sein außenpolitisches Team – Geheimdienstchef İbrahim Kalın, Außenminister Hakan Fidan, Stabschef Hasan Doğan und Sicherheitsberater Akif Çağatay Kılıç – ist seit Wochen im Dauereinsatz.